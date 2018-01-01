Україна і Молдова відновили політичні консультації

Консультації показали зацікавленість сторін в інтенсифікації українсько-молдовської взаємодії

У четвер, 15 лютого, в Києві відбулися українсько-молдавські політичні консультації. Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України. Українсько-молдавські політичні консультації відбувалися на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря та Державного секретаря Міністерства закордонних справ та



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Консультації показали зацікавленість сторін в інтенсифікації українсько-молдовської взаємодії

У четвер, 15 лютого, в Києві відбулися українсько-молдавські політичні консультації. Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ України.

Українсько-молдавські політичні консультації відбувалися на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря та Державного секретаря Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Тетяни Молчан.

«Під час консультацій сторони обговорили графік візитів і зустрічей на рівні керівництва двох держав, взаємодію в рамках міжнародних організацій, проблемні питання українсько-молдавських відносин, придністровське врегулювання, інформаційну безпеку і культурно-гуманітарне співробітництво», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що політичні консультації показали зацікавленість сторін в інтенсифікації українсько-молдовської взаємодії як на двосторонньому рівні, так і в рамках багатосторонніх форматів співпраці.

Також держсекретар МЗС Молдови Тетяна Молчан запросила заступника МЗС України Василя Бондаря відвідати з візитом Молдову.



