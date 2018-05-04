Україна і РФ обмінюються звинуваченнями щодо обслуговування літаків марки «Ан»

Україна готова зняти із себе відповідальність за безпеку польотів літаків «Ан»

За даними російського видання «Коммерсантъ» Україна звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) із скаргою на Росавіацію щодо порушення правил процедури при експлуатації літаків марки Ан. Мова йде про літаки марки Ан-24, Ан-26, Ан-74 і Ан-124-100 «Руслан». Суть претензій в тому, що Росавіація видавала



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Україна готова зняти із себе відповідальність за безпеку польотів літаків «Ан»

За даними російського видання «Коммерсантъ» Україна звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) із скаргою на Росавіацію щодо порушення правил процедури при експлуатації літаків марки Ан. Мова йде про літаки марки Ан-24, Ан-26, Ан-74 і Ан-124-100 «Руслан».

Суть претензій в тому, що Росавіація видавала дозволи на експлуатацію літаків даної марки без залучення українського концерну «Антонов». Україна апелює до практики періоду СРСР, коли без залучення конструкторського бюро не можна було продовжувати термін експлуатації відповідних літаків. Тим самим створюється небезпечний прецедент, який несе загрозу для життя людей.

РФ має до 400 літаків різних марок від компанії «Антонов» - 236 із них це марки Ан-24 і Ан-26. Проте в 2017 році Росавіація видала сертифікати розробника і на зміну типової конструкції двом іншим фірмам. Дана російська компанія виправдала даний крок в листі до керівника концерну «Антонов» на початку квітня 2018 року.

Українська сторона підтвердила лист до ІСАО. У випадку якщо не вдасться отримати допомогу міжнародних організацій Київ готовий буде зняти із себе відповідальність за безпеку польотів російських літаків марки Ан. При цьому однак конфлікт може поставити під питання обслуговування літаків Су, Міг, Ту-134, а також гелікоптерів Мі. Вся технічна документація для цього знаходиться в РФ.