Україна на 90% виконала вимоги НАТО, – Полторак

Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято «дуже своєчасно»

Україна на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО, а до 2020 року планує завершити реформування. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив міністр оборони України Степан Полторак. «Ми поставили перед собою амбітні плани щодо набуття стандартів Альянсу до кінця 2020 року – ми над цим



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Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято «дуже своєчасно»

Україна на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО, а до 2020 року планує завершити реформування.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» заявив міністр оборони України Степан Полторак.

«Ми поставили перед собою амбітні плани щодо набуття стандартів Альянсу до кінця 2020 року – ми над цим працюємо. За підсумками двох років, відсоток виконання – 90% від запланованих заходів. Але ще раз кажу – це буде залежати від обставин, у яких ми перебуватимемо», – підкреслив міністр.

«В НАТО вступають не Збройні сили і не Міністерство оборони, а вступає країна в цілому, і для цього потрібно провести низку серйозних реформ у всіх напрямках», – додав він.

«Ми під час війни ні в якому разі не можемо проводити експерименти: у нас дуже мало часу, і ми не маємо права на помилку. У нас нема можливості втратити управління військами хоча б на мить. Ми маємо своєчасно і швидко ухвалювати рішення», – наголосив Полторак.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято «дуже своєчасно», а часові рамки не мають значення.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак 2 лютого зустрівся у Вашингтоні з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.

Раніше Полторак повідомив, що після 2 лютого він отримає інформацію щодо того, коли Збройним силам України передадуть на озброєння американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.