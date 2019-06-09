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    Україна не визнає «парламентські вибори» на окупованій території Грузії

    • Розсилка
    Україна не визнає «парламентські вибори» на окупованій території Грузії

    Так зван вибори у самопроголошеній Південній Осетії відбулись сьогодні, 9 червня

    МЗС України засуджує проведення та не визнає результатів парламентських виборів, що відбулись 9 червня на території Цхінвальського регіону Грузії, який окупований Російською Федерацією.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

    «Україна розглядає цей крок як чергову спробу Росії та її окупаційного режиму легітимізувати ситуацію, що склалася на цій окупованій території Грузії, у тому числі внаслідок “етнічних чисток” і численних інших систематичних грубих порушень прав людини», - йдеться у повідомленні.

    В МЗС підкреслили, що Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії та мирні спроби грузинського уряду, у тому числі ініціативу “Крок до кращого майбутнього”, примирити грузинів та осетинів.

    Як відомо, територія Цхінвальського регіону та Абхазії офіційно оголошена в Грузії окупованою після військових дій між Росією і Грузією у серпні 2008 року, що завершилися визнанням Москвою самопроголошених держав Абхазії та Південної Осетії.

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