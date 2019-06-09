Україна не визнає «парламентські вибори» на окупованій території Грузії



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Так зван вибори у самопроголошеній Південній Осетії відбулись сьогодні, 9 червня

МЗС України засуджує проведення та не визнає результатів парламентських виборів, що відбулись 9 червня на території Цхінвальського регіону Грузії, який окупований Російською Федерацією.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Україна розглядає цей крок як чергову спробу Росії та її окупаційного режиму легітимізувати ситуацію, що склалася на цій окупованій території Грузії, у тому числі внаслідок “етнічних чисток” і численних інших систематичних грубих порушень прав людини», - йдеться у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії та мирні спроби грузинського уряду, у тому числі ініціативу “Крок до кращого майбутнього”, примирити грузинів та осетинів.