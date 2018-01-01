Україна передала «ДНР» помилувану жінку

Українська влада сподівається повернення додому свого військового

Українська влада передала ОРДО жінку, яка була напередодні помилувана президентом Петром Порошенком задля продовження процесу звільнення заручників. Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко у Facebook. За її словами, передача відбулася на КПВВ «Майорськ» 21 січня. «Ця жінка звернулася до президента з



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КПВВ «Майорськ»

Українська влада сподівається повернення додому свого військового

Українська влада передала ОРДО жінку, яка була напередодні помилувана президентом Петром Порошенком задля продовження процесу звільнення заручників. Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, передача відбулася на КПВВ «Майорськ» 21 січня.

«Ця жінка звернулася до президента з проханням про помилування, повністю визнала свою провину, вона отримала важкі каліцтва під час здійснення злочину, в неї ампутовані кінцівки і є немовля. Президент пішов на гуманітарний крок помилування - задля звільнення наших заручників», - написала вона.

Геращенко відзначила, що відтепер українська влада чекатиме передачі військового ЗСУ. Вона відмовилася називати його прізвище.

«Також працюємо над позитивними новинами для всіх інших новин наших заручників, маємо доручення від президента, що чергова хвиля звільнення наших має відбутися якнайшвидше. Докладаємо всіх зусиль. І сподіваюся, так і буде», - додала вона.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників.

Як ішлося під час зустрічі президента Петра Порошенка з митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм та представником президента в тристоронній контактній групі Іриною Геращенко, Україна чекає на звільнення з полону ще кількох військових.