Порошенко задля звільнення заручників помилував злочинницю

Жінка, яка вчинила серйозний злочин, написала листа на ім'я президента України Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників. Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко у Facebook. «Днями президент помилував одну жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин, сама себе також поранила, у неї



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Порошенко помилував засуджену за злочини проти України жінку для звільнення українських заручників

Жінка, яка вчинила серйозний злочин, написала листа на ім'я президента України Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко помилував жінку, яка здійснила важкий злочин, для продовження процесу звільнення українськиї заручників.

Про це повідомила представник України у ТКГ у Мінську Ірина Геращенко у Facebook.

«Днями президент помилував одну жінку, яка в молодому віці здійснила важкий злочин, сама себе також поранила, у неї ампутовані кінцівки й немовля на руках. Вона написала листа на президента, де покаялася в злочині, визнала провину й просила помилувати, заради малої дитини. Це жест гуманізму й доброі волі, який, ми сподіваємося, сприятиме продовженню звільнення наших заручників з ОРДЛО і ми розраховуємо на звільнення українських військових», - заявила Геращенко.

Вона зазначила, що 20 січня обговорювала питання звільнення українських заручників із Порошенком і митрополитом Української православної церкви Московського патріархату Онуфрієм.

Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко 15 січня повідомляла про намір президента помилувати жінку, обвинувачену у злочинах проти України, для продовження процесу обміну заручниками. Після цього про факт помилування в прес-службі Порошенка не повідомляли.