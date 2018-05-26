Україна передала в НАТО доповідь про розробку РФ хімічної зброї

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Україна передала доповідь щодо розробки Росією нових бойових отруйних речовин із властивостями нервово-паралітичних газів

Українська делегація у Парламентській Асамблеї НАТО передала доповідь про розробку Росією біологічної та хімічної зброї.

Про це повідомила голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз у Facebook.

«Вбивство Литвиненка в Лондоні з застосуванням полонію та спроба вбивства Скрипаля у Солсбері — це наочний приклад того, як РФ застосовує зброю масового знищення за кордоном. Як мінімум останні три роки Росія веде дослідження вірусів геморагічних лихоманок, зокрема Ебола та Марбург, видаючи це за спроби розробки вакцин. Насправді мова йде про повернення до радянських розробок поєднання Ебола з вірусом оспи», — заявила Фріз.

Також до штаб-квартири Альянсу Україна передала доповідь щодо розробки Росією нових бойових отруйних речовин із властивостями нервово-паралітичних газів.

«Вважаю необхідним ознайомлення членів ПА НАТО з доповіддю, що фокусує увагу також на питанні використання хімічної та біологічної зброї масового ураження. Не виключаю перспектив включення цього аспекту в заключну доповідь лорда Джоплінга (британський парламентарій – ред.), як ще однієї загрози в рамках гібридних дій Росії проти інших держав», — написала Фріз.