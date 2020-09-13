Україна передасть до суду в Гаазі нові докази воєнних злочинів Росії



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Україна передасть до суду в Гаазі нові докази воєнних злочинів Росії

Ураїна передасть факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом

Офіс Генпрокурора України незабаром передасть Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

«По Іловайську найближчим часом передамо до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду ще один пакет зібраних доказів про вчинення російськими військовими воєнних злочинів. Зокрема, нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом», – сказав Мамедов.

Він зазначив, що в попередньому повідомленні до офісу прокурора МКС йшлося про позасудові страти українських військовослужбовців в ході боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

«Також у ньому висвітлювалася практика ведення Росією бойових дій «чужими руками», тобто залучення нею до конфлікту підконтрольних незаконних збройних формувань», – додав Мамедов.