Україна підтримала рішення Ради Євросоюзу про продовження антиросійських санкцій

Економічні санкції продовжені до 31 липня

Україна приєдналась до рішення продовжити на півроку санкції Ради Європейського Союзу проти Росії через дестабілізацію ситуації в країні. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Разом з Україною до рішення приєднались Чорногорія, Албанія і Норвегія. «Вони гарантують, що їхня національна політика відповідатиме цьому Рішенню Ради. Європейський



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Економічні санкції продовжені до 31 липня

Україна приєдналась до рішення продовжити на півроку санкції Ради Європейського Союзу проти Росії через дестабілізацію ситуації в країні. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Разом з Україною до рішення приєднались Чорногорія, Албанія і Норвегія.

«Вони гарантують, що їхня національна політика відповідатиме цьому Рішенню Ради. Європейський Союз відзначає це зобов'язання і вітає його», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 21 грудня 2017 року Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції щодо Російської Федерації до 31 липня 2018 року. Таке рішення було ухвалене після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель поінформували ЄС про невиконання мінських угод Росією.

Ці санкції обмежують доступ на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для 5 російських фінансових інститутів з мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їх дочірніх підрозділів, які діють за межами ЄС, а також для 3-х великих російських енергетичних компаній і 3-х оборонних фірм. Також введено заборону на експорт та імпорт зброї, на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії.

Крім цього, Росії обмежується доступ до окремих технологій і послуг для розробки та видобутку нафти.