Україна побила рекорди у Європі за захворюваністю на кір



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Згідно з інформацією ВООЗ, в Україні від кору постраждали понад 23 тисяч людей

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна є лідером серед європейських країн за захворюваністю на кір.

Так, згідно з інформацією ВООЗ, сім країн Європи - Франція, Грузія, Греція, Італія, Російська Федерація, Сербія та Україна - в цьому році мали понад 1 тис. випадків захворювання у дітей та дорослих.

«Найсильніший удар прийшовся на Україну, від хвороби постраждали понад 23 тисяч людей; це становить більш ніж половину від загальної кількості (хворих – ред.) в регіоні», - йдеться в звіті.

Зазначається, що в усіх семи зазначених країнах медики фіксували смерті від кору, найбільше померлих у Сербії – 14 осіб.

Всього у ВООЗ повідомили про більше ніж 41 тисячу людей, що захворіли на кір за перше півріччя 2018 року, та 37 смертей від кору.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що протягом тижня (7-14 серпня) на кір в Україні захворіла 771 людина, з них 444 дитини.

Джерело: УНН