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    Україна подовжила заборону на експорт золота і срібла

    Крім того, уряд вирішив продовжити на 2018 рік ліцензування експорту дефіцитного антрациту
    Україна зберегла нульові квоти на експорт золота, срібла, відходів і брухту дорогоцінних металів на 2018 рік. Відповідна норма міститься в постанові Кабінету Міністрів №1018 від 20 грудня «Про затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квот на 2018 рік», опублікованому в газеті «Урядовий
    • Сьогодні, 12:34
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    Крім того, уряд вирішив продовжити на 2018 рік ліцензування експорту дефіцитного антрациту

    Україна зберегла нульові квоти на експорт золота, срібла, відходів і брухту дорогоцінних металів на 2018 рік.

    Відповідна норма міститься в постанові Кабінету Міністрів №1018 від 20 грудня «Про затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квот на 2018 рік», опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» 23 грудня.

    Згідно з опублікованою постановою, уряд зберіг ліцензування експорту та імпорту товарів з озоноруйнівними речовинами, а також імпортованих з Македонії товарів у рамках тарифної квоти, обумовленої угодою про вільну торгівлю між двома країнами.

    Крім того, 20 грудня уряд вирішив продовжити на 2018 рік ліцензування експорту дефіцитного антрациту.

    За даними Держстату, з березня по жовтень нинішнього року антрацит з України не експортувався.

    За січень - лютий 2017 го експорт антрациту склав 61,1 тис. тонн на $ 3,45 млн.

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