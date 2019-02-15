Україна покаже на виставці в Індії нове озброєння і Ан-132-D
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Індія може розширити двосторонню співпрацю з Україною як країною-розробником високотехнологічного обладнання та озброєння
Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у місті Банаголор (Індія).
Участь у заході та подальшу двосторонню співпрацю обговорили перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та посол Індії в Україні Партха Сатпатхі, повідомляє прес-служба РНБО.
«Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у м. Банаголорі (Індія). У рамках цього міжнародного заходу українська сторона планує представити транспортний літак Ан-132-D, який потенційно в майбутньому може повністю замінити парк Ан-32 ВПС Республіки Індія. Окрім цього, Ан-132-D здійснить два демонстраційних польоти», - повідомляє прес-служба.
Як наголошують у Радбезі, на сьогодні Індія може розширити двосторонню співпрацю з Україною як країною-розробником високотехнологічного обладнання та озброєння, зокрема, газотурбінних двигунів для кораблів, авіадвигунів та сучасної броньованої техніки. Питання розширення напрямків кооперації також будуть обговорюватися під час зустрічей у рамках міжнародної виставки, повідомили в прес-службі.