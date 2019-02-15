Україна покаже на виставці в Індії нове озброєння і Ан-132-D



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Українська делегація відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019»

Індія може розширити двосторонню співпрацю з Україною як країною-розробником високотехнологічного обладнання та озброєння

Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у місті Банаголор (Індія).

Участь у заході та подальшу двосторонню співпрацю обговорили перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та посол Індії в Україні Партха Сатпатхі, повідомляє прес-служба РНБО.

«Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у м. Банаголорі (Індія). У рамках цього міжнародного заходу українська сторона планує представити транспортний літак Ан-132-D, який потенційно в майбутньому може повністю замінити парк Ан-32 ВПС Республіки Індія. Окрім цього, Ан-132-D здійснить два демонстраційних польоти», - повідомляє прес-служба.