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    Україна покаже на виставці в Індії нове озброєння і Ан-132-D

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    Українська делегація відвідає міжнародну спеціалізовану виставку &laquo;АероІндія 2019&raquo; - Україна покаже на виставці в Індії нове озброєння і Ан-132-D
    Українська делегація відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019»

    Індія може розширити двосторонню співпрацю з Україною як країною-розробником високотехнологічного обладнання та озброєння

    Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у місті Банаголор (Індія).

    Участь у заході та подальшу двосторонню співпрацю обговорили перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та посол Індії в Україні Партха Сатпатхі, повідомляє прес-служба РНБО.

    «Українська делегація високого рівня відвідає міжнародну спеціалізовану виставку «АероІндія 2019», яка розпочнеться 20 лютого у м. Банаголорі (Індія). У рамках цього міжнародного заходу українська сторона планує представити транспортний літак Ан-132-D, який потенційно в майбутньому може повністю замінити парк Ан-32 ВПС Республіки Індія. Окрім цього, Ан-132-D здійснить два демонстраційних польоти», - повідомляє прес-служба.

    Також планується презентувати нову техніку та озброєння українського виробництва. Як повідомляється, Україна представить нову контрбатарейну РЛС, проект глибокої модернізації радарів, ракети для ЗРК С-125 «Печора» та інші оборонні продукти, яких потребують збройні сили Індії.

    Як наголошують у Радбезі, на сьогодні Індія може розширити двосторонню співпрацю з Україною як країною-розробником високотехнологічного обладнання та озброєння, зокрема, газотурбінних двигунів для кораблів, авіадвигунів та сучасної броньованої техніки. Питання розширення напрямків кооперації також будуть обговорюватися під час зустрічей у рамках міжнародної виставки, повідомили в прес-службі.

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