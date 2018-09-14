Україна попросила відстрочки в суді у справі Марківа в Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Марків

Напередодні Міністерство юстиції України надіслало листа до суду Павії

В Італії суд присяжних міста Павії 14 вересня вдруге збирається на засідання у справі за обвинуваченням українського солдата Віталія Марківа у причетності до вбивства італійського фоторепортера на Донбасі чотири роки тому. Також цього разу планували розглянути і питання долучення до судового процесу держави України, позов проти якої подали журналістські спілки Італії під час попереднього суду 6 липня.

Але, як повідомляє Радіо Свобода, Міністерство юстиції України, що представляє інтереси держави в італійському суді, ще не готове до участі в цьому процесі.

Напередодні міністерство надіслало листа до суду Павії з проханням перенести засідання через відсутність адвоката і неготовність відомства долучитися до суду як відповідач, якого обвинувачують у загибелі фотожурналіста Андреа Роккеллі, громадянина Італії. За словами джерела Радіо Свобода, «Міністерство юстиції висловило свої заперечення італійській стороні, поки що немає захисника, і в п’ятницю це питання не буде представлене».

У зв’язку з цим адвокат підсудного Раффаеле Делла Валле повідомив, що 14 вересня мають вирішити, чи продовжувати розгляд справи по суті та заслухати свідків без чільних представників України, чи таки перенести засідання на прохання українського уряду.

«Яким би не було рішення, ми готові до продовження процесу, буде присутній Віталій Марків, представники потерпілої сторони, будемо усі», – заявив адвокат українського бійця.

У разі продовження суду зі свідченнями мають виступити двоє громадян Італії від сторони обвинувачення. Один із них – представник слідчої групи карабінерів, які після загибелі фотографа 2014 року відкрили першу кримінальну справу з розслідування причин його смерті. Другий свідок – італійський підприємець, тодішній власник фірми, поблизу якої біля Слов’янська Донецької області внаслідок стрілянини 24 травня 2014 року загинули фоторепортер Андреа Роккеллі та його перекладач росіянин Андрій Миронов.

Французький фотограф Вільям Ругелон – нині провідний свідок від обвинувачення – був тоді тяжко поранений.

Відповідно до процедури, заслухавши усіх свідків обвинувачення, суд почне слухати свідків сторони захисту. Це буде пізніше, після 4-5 засідань, прогнозує адвокат Делла Валле.

Нагадаємо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа, заступника командира в батальйоні Нацгвардії.