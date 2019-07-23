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    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю

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    <span>Комплекси встановлені в пунктах пропуску Велика Писарівка та Миколаївка і Старокозаче</span> - Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю
    Комплекси встановлені в пунктах пропуску Велика Писарівка та Миколаївка і Старокозаче
    Фото: ДПСУ

    Мета обладнання - виявити переміщення через кордон радіоактивних речовин і ядерних матеріалів

    Український кордон з Росією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску Велика Писарівка та Миколаївка, що на кордоні з РФ, і в пункті пропуску Старокозаче - на кордоні з Республікою Молдова. Це зона відповідальності Сумського, Чернігівського і Білгород-Дністровського загонів.

    Мета обладнання - виявлення і припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин і ядерних матеріалів.

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    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю
    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю
    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю
    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю
    Україна посилила кордон з РФ комплексами ядерного контролю

    Перед запуском пристрої перевірила іноземна делегація зі США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії LANL і компаній-виробників обладнання Aecom, Apogee group і Rapiscan.

    В ДПСУ говорять, що отримане обладнання «істотно підвищить технічні можливості прикордонних нарядів».

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