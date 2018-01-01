Україна потрапила до трійки лідерів за рівнем євроінтеграції

У трійці лідерів Індексу — Молдова, Україна та Грузія, із незначною різницею у балах

Україна перебуває в кращій трійці, проте все ще поступається лідерством Молдові та Грузії. Про це йдеться у дослідженні «Індекс Східного партнерства», який наприкінці січня було презентовано у Брюсселі. Звіт містить порівняльний аналіз досягнень та поточної ситуації у шести країнах Східного



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У трійці лідерів Індексу — Молдова, Україна та Грузія, із незначною різницею у балах

Україна перебуває в кращій трійці, проте все ще поступається лідерством Молдові та Грузії. Про це йдеться у дослідженні «Індекс Східного партнерства», який наприкінці січня було презентовано у Брюсселі. Звіт містить порівняльний аналіз досягнень та поточної ситуації у шести країнах Східного партнерства, передає УНН з посиланням на документ.

«Індекс Східного партнерства» охоплює період з березня 2015 року по грудень 2016 року та відображає аналіз європейської інтеграції шести східних партнерів Європейського союзу. У січні цього року він був представлений у Брюсселі.

Індекс має два параметри: «Наближення» — наскільки країни Східного партнерства імплементували ключові норми ЄС та міжнародні стандарти, а також «Взаємозв’язок» — транснаціональні зв’язки між бізнес-середовищем, громадянським суспільством, громадянами та урядами у країнах СхП та ЄС.

Загалом у трійці лідерів Індексу — Молдова, Україна та Грузія, із незначною різницею у балах. За обома показниками Індексу — «Взаємозв’язок» та «Наближення» — Молдова є лідером, проте з дуже незначною перевагою над Грузією у «Взаємозв’язку» та Україною у «Наближенні».

Як зазначив під час прес-конференції позаштатний науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Балаш Ярабік, Україні необхідно виконати п’ять основних кроків для отримання першості серед країн СхП: продовжувати впровадження Угоди про Асоціацію і правового зближення ЗВТ та збільшити витрати на цей процес, докладати більше зусиль для залучення інвестицій, продовжувати боротьбу з корупцією та підвищувати потенціал держави.