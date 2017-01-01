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    Україна приєдналась до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії

    Україна матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики
    Верховною Радою України (ВР) у вівторок, 5 грудня, прийнято Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)». Про це йдеться на офіційному веб-порталі ВР. За ухвалення документу проголосували 254 народних депутати. Членство України в агентстві IRENA дозволить подавати заявки до
    • Сьогодні, 02:54
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    <span>Фото: відновлювальна енергетика</span>
    Фото: відновлювальна енергетика

    Україна матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики

    Верховною Радою України (ВР) у вівторок, 5 грудня, прийнято Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)».

    Про це йдеться на офіційному веб-порталі ВР.

    За ухвалення документу проголосували 254 народних депутати. Членство України в агентстві IRENA дозволить подавати заявки до фонду АDFD щодо отримання пільгових кредитів.

    Зазначається, що наразі бюджет фонду складає 350 млн доларів США, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2% терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.

    Крім того, Україна отримуватиме інформацію щодо використання відновлюваних джерел енергії, а також матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики.

    У подальшому це створить умови для залучення експертної допомоги агентства IRENA щодо покращення нормативно-правової бази України у сфері відновлюваної енергетики.

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