Україна приєдналась до Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії

Україна матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики

Верховною Радою України (ВР) у вівторок, 5 грудня, прийнято Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)». Про це йдеться на офіційному веб-порталі ВР. За ухвалення документу проголосували 254 народних депутати. Членство України в агентстві IRENA дозволить подавати заявки до



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Фото: відновлювальна енергетика

Україна матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики

Верховною Радою України (ВР) у вівторок, 5 грудня, прийнято Закон «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)».

Про це йдеться на офіційному веб-порталі ВР.

За ухвалення документу проголосували 254 народних депутати. Членство України в агентстві IRENA дозволить подавати заявки до фонду АDFD щодо отримання пільгових кредитів.

Зазначається, що наразі бюджет фонду складає 350 млн доларів США, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2% терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.

Крім того, Україна отримуватиме інформацію щодо використання відновлюваних джерел енергії, а також матиме доступ до прогресивних механізмів фінансування розвитку альтернативної енергетики.

У подальшому це створить умови для залучення експертної допомоги агентства IRENA щодо покращення нормативно-правової бази України у сфері відновлюваної енергетики.