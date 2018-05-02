Україна програла в Євросуді більше 2 млрд грн

Однією з причин неможливості стягнути відшкодування з посадовців є перекидання відповідальності

За останні 12 років позивачі виграли більше тисячі позовів проти України в Європейському суді з прав людини. За цими рішеннями держава виплатила більше 2 мільярдів гривень відшкодування. При цьому з посадовців, які безпосередньо порушили права людини, ці збитки не стягують. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info. «Карати мають суддів,



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Однією з причин неможливості стягнути відшкодування з посадовців є перекидання відповідальності

За останні 12 років позивачі виграли більше тисячі позовів проти України в Європейському суді з прав людини. За цими рішеннями держава виплатила більше 2 мільярдів гривень відшкодування. При цьому з посадовців, які безпосередньо порушили права людини, ці збитки не стягують.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

«Карати мають суддів, які приймають неправосудні рішення, прокурорів, які кришують ці неправосудні рішення. Я вважаю, що вони мають зі своєї кишені за це відповідати. Хай продають свої маєтки, і відшкодовують», - говорить Веніамін Тимошенко, який разом із колегами у 2015 році відсудив в України в Європейському суді 20 тисяч євро.

Чоловік ще у 2011 році очолив страйк працівників компанії «Аеросвіт». Загалом близько 150 працівників протестували проти величезної заборгованості із зарплати. Компанія подала позов в Бориспільський міськрайонний суд, і суддя Віталій Журавський заборонив проведення акції.

Згодом ЄСПЛ вирішив, що український суд порушив право громадян на мирні зібрання і об’єднання і присудив Тимошенку з колегами 20 тисяч євро «справедливої сатисфакції».

Сьогодні Віталій Журавський продовжує судити в Бориспільському районному суді. Свою вину у поразці в Європейському суді він категорично заперечив.

«Це - не порушення суддів, тому що ця справа пройшла і апеляцію, і касацію. Це було порушення держави Україна, яка своєчасно не внесла зміни в законодавство... Я просто виконував закон», - говорить суддя.

Власне, перекидання відповідальності і є однією з причин неможливості стягнути відшкодування з посадовців, які порушили права людини.

«В самому рішенні Європейського суду прізвище не напишуть. Встановлять лише факт порушення Конвенції з прав людини. Тому після цього правоохоронні органи повинні відкрити кримінальну справу повторно в Україні і визначити винного», - пояснила заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

«А слідчий каже: мої дії були законними, я так вважав, це підтвердив прокурор, який підписав подання. Прокурор каже: оцінив, було законно, що підтверджується рішенням суду. Суддя каже: законність мого рішення було встановлено рішенням суду апеляційної інстанції. І так далі», - додає адвокат Назар Кульчицький, який у 2012-2013 був Урядовим уповноваженим України в ЄСПЛ (представляв інтереси держави в Європейському суді).

Відомо, що в Європейському суді з прав людини станом на 1 квітня цього року перебуває 7,3 тисяч позовів проти України. З усіх європейських країн більше позиваються тільки до Румунії та Росії.

За порушення Конвенції з прав людини з боку правоохоронців і суддів тим часом надалі розраховуються платники податків.