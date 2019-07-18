Україна пропонує Кремлю одночасно звільнити Сенцова і Вишинського



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В Офісі Зеленського «із зацікавленістю» дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак «доброї волі»

Офіс президента України пропонує адміністрації російського президента одночасно звільнити політв’язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, та головреда «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду.

Про це заявила речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Вона зазначила, що в Офісі Зеленського «із зацікавленістю» дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак «доброї волі».

«Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч — звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно», — написала вона у Facebook.

Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом та Москвою.