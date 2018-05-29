Україна розраховує на адекватну допомогу ООН у важкі часи – Порошенко

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Президент нагадав про вагомий внесок України y підтримання міжнародного миру та безпеки

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна розраховує «на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи», коли триває війна на Донбасі.

Про це він сказав у своєму зверненні з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання міжнародного миру та безпеки, який відзначається 29 травня.

«Вагомий внесок України y підтримання міжнародного миру та безпеки надає нам моральне право розраховувати на потенціал і адекватну допомогу ООН у важкі часи, коли наша держава протистоїть віроломній зовнішній агресії», - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що розгортання на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Донбасу багатонаціональної операції під егідою ООН «може стати важливим елементом врегулювання», метою якого є повернення миру на сході України та відновлення її територіальної цілісності й суверенітету у міжнародно визнаних кордонах.

«У свою чергу, Україна й надалі залишатиметься надійним партнером ООН у реалізації благородної місії з підтримання міжнародного миру та безпеки», - заявив президент.

Нагадаємо, Порошенко під час візиту у травні до Німеччини обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном «дорожню карту» імплементації Мінських домовленостей та залучення миротворців ООН у окупованій частині Донбасу.