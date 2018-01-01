Україна у Мінську вказала Росії на порушення перемир’я , - Оліфер

Українська сторона акцентувала увагу на незадовільному виконанні з боку ОРДЛО зобов’язань стосовно розмінування і проведення ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної Групи звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленості про запровадження «різдвяного» перемир’я та систематичне перешкоджання роботи СММ. Про це повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка



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Незважаючи на зменшення кількості обстрілів з боку РФ/ОРДЛО, тривожним є те, що усі обстріли — прицільні

Українська сторона акцентувала увагу на незадовільному виконанні з боку ОРДЛО зобов’язань стосовно розмінування і проведення ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури

Українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної Групи звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленості про запровадження «різдвяного» перемир’я та систематичне перешкоджання роботи СММ. Про це повідомила прес-секретар представника України у Тристоронній контактній групі Дарка Оліфер у Facebook.

«Українська сторона вкотре звернула увагу на неналежне виконання Росією як стороною конфлікту на Донбасі домовленості ТКГ про запровадження т.з. «різдвяного» перемир’я, яке почало діяти з 23 грудня 2017 року. Відтоді українська сторона зафіксувала лише один день без обстрілів з боку РФ/ОРДЛО», — зазначила вона.

За словами Олефір, незважаючи на зменшення кількості обстрілів з боку РФ/ОРДЛО, вкрай тривожним є те, що усі обстріли — прицільні, а кожен другий обстріл відбувається з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Українська сторона під час засідання також акцентувала увагу на незадовільному виконанні з боку ОРДЛО зобов’язань стосовно розмінування і проведення ремонтних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури.

«Так, починаючи з 1 січня 2018, українська сторона СЦКК відправила на адресу СММ ОБСЄ 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Водночас, інша сторона дала гарантії безпеки лише в одному випадку», — зазначила прес-секретар.

Оліфер зазначила, що спостерігачі ОБСЄ в ОРДЛО на тимчасово окупованій території Донбасу стикаються з систематичним перешкоджанням роботи, зокрема обмеженням доступу.

«Серед хронічних проблем, з якими стикається СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території українського Донбасу, є системне перешкоджання роботі спостерігачів, що не дозволяє Місії ефективно виконувати функції моніторингу і верифікації безпекової ситуації в зоні конфлікту. Насамперед це стосується районів поблизу українсько-російського державного кордону. Так, впродовж „різдвяного“ перемир’я спостерігачі СММ 44 рази стикались в ОРДЛО з необґрунтованим обмеженням доступу; у той самий час на підконтрольній уряду України території місія зафіксувала лише 3 подібних випадки», — підкреслила прес-секретар.