Україна увійшла до складу двох структур ООН



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Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки)

У вівторок, 7 травня, Україна увійшла до складу двох структур ООН - Комісії з народонаселення та розвитку і Комісії з наркотичних засобів.

Про про це повідомляється на Twitter-сторінці Постійного представництва України при ООН.

«Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та до Комісії з народонаселення та розвитку (на 2020-2024 роки)», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Україну обрано до Комісії з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) та до Комісії з народонаселення та розвитку (2020-2024 рр.) pic.twitter.com/E1RdKymOoZ — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 7 травня 2019 р.

Комісія з народонаселення та розвитку - одна з десяти функціональних комісій ООН, які входять до складу Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР). До її повноважень належать проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції та розвитку, формування порад урядової політики у цій галузі.

Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з поширенням наркотиків, злочинами, пов’язаними з їх нелегальним виготовленням та розповсюдженням. Штаб-квартира управління діє у Відні.