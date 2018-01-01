Україна в березні може почати купувати російський газ

У «Нафтогазі» також зазначили, що ціни на російський газ будуть «на рівні німецького ринку»

НАК «Нафтогаз України» може почати закупівлі природного газу у російської компанії «Газпром» вже в березні цього року. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передають Українські новини. «Ми провели кілька раундів переговорів. Ми сподіваємося протягом цього місяця на



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У «Нафтогазі» також зазначили, що ціни на російський газ будуть «на рівні німецького ринку»

НАК «Нафтогаз України» може почати закупівлі природного газу у російської компанії «Газпром» вже в березні цього року.

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, передають Українські новини.

«Ми провели кілька раундів переговорів. Ми сподіваємося протягом цього місяця на імплементацію рішення (Стокгольма) в частині контракту купівлі-продажу. Ми сподіваємося, що це дасть можливість вже в березні почати закупівлі газу у «Газпрому», - сказав Коболєв.

Він додав, що вже є документ, який близький до того, що буде підписаний між «Нафтогазом» і «Газпромом» (контракт із закупівлі газу).

Раніше повідомлялось, що «Нафтогаз України» цьогоріч закупить близько 4-5 мільярдів кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» з кінця 2015 року не постачав газ з Росії. Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна зобов'язана відновити постачання мінімальних обсягів газу з Росії відповідно до положення контракту «бери або плати».

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

У «Нафтогазі» також зазначили, що ціни на російський газ будуть «на рівні німецького ринку».