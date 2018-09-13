Україна видала ФСБ бійця «Правого сектора»



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За даними ЗМІ, рішення про екстрадицію Тумгоева підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін

Інгуша Тимура Тумгоєва було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії. За попередніми даними, Тумгоєв воював у складі ДУК «Правий сектор».

«За поки не підтвердженою інформацією, підставою затримання його було нелегальне перебування на території України. Раніше Тумгоєв звертався по надання статусу біженця, але йому ДМС відмовила», - написав нардеп Ігор Луценко.

Відомо, що ФСБ Росії неодноразово зверталося з проханням про екстрадицію Тумгоєва, оскільки той нібито звинувачуєтьсяРосією в участі у війні в Сирії. Правову допомогу Тумгоєву надавала Харківська правозахисна група. Там підтверджують затримання їх підопічного, і наголошують, що нині діє заборона Комітету ООН з прав людини на його екстрадицію.

За даними «Кавказ.Реалії», рішення про екстрадицію Тумгоева підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін.

«Я зараз збираю документи, котрі стосуються цієї справи. Наразі невідомо, хто затримував і чи приймав суд рішення про екстрадицію. В будь-якому разі, я не можу уявити, що таке могло статися, не можу придумати жодні логічні підстави для такого жахливого випадку», - повідомив нардеп.

Також він додав згодом, що прокуратура підтверджує факт передачі бійця у руки ФСБ.