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    Україна видала ФСБ бійця «Правого сектора»

    • Розсилка
    Україна видала ФСБ бійця «Правого сектора»

    За даними ЗМІ, рішення про екстрадицію Тумгоева підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін

    Інгуша Тимура Тумгоєва було затримано в Харкові українськими силовиками і передано ФСБ Росії. За попередніми даними, Тумгоєв воював у складі ДУК «Правий сектор».

    «За поки не підтвердженою інформацією, підставою затримання його було нелегальне перебування на території України. Раніше Тумгоєв звертався по надання статусу біженця, але йому ДМС відмовила», - написав нардеп Ігор Луценко. 

    Відомо, що ФСБ Росії неодноразово зверталося з проханням про екстрадицію Тумгоєва, оскільки той нібито звинувачуєтьсяРосією в участі у війні в Сирії. Правову допомогу Тумгоєву надавала Харківська правозахисна група. Там підтверджують затримання їх підопічного, і наголошують, що нині діє заборона Комітету ООН з прав людини на його екстрадицію.

    За даними «Кавказ.Реалії», рішення про екстрадицію Тумгоева підписав заступник Генпрокурора України Євген Єнін. 

    «Я зараз збираю документи, котрі стосуються цієї справи. Наразі невідомо, хто затримував і чи приймав суд рішення про екстрадицію. В будь-якому разі, я не можу уявити, що таке могло статися, не можу придумати жодні логічні підстави для такого жахливого випадку», - повідомив нардеп. 

    Також він додав згодом, що прокуратура підтверджує факт передачі бійця у руки ФСБ.

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