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    Україна відновила транзит нафти по магістралі «Дружба»

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    <p>Транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35</p> - Україна відновила транзит нафти по магістралі «Дружба»

    Транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35

    Транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35

    Українська компанія Укртранснафта відновила транзит нафти на територію ЄС по магістральному нафтопроводу «Дружба». Про це повідомили в прес-службі компанії.

    Відзначається, що транзит стартував після того, як фахівці переконалися в чистоті нафти.

    «Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, яка знаходиться в трубопроводі, і підтвердили готовність її приймати», - сказано в повідомленні.

    Відомо, що транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35.

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