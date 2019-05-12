Україна відновила транзит нафти по магістралі «Дружба»



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Транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35

Транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35

Українська компанія Укртранснафта відновила транзит нафти на територію ЄС по магістральному нафтопроводу «Дружба». Про це повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що транзит стартував після того, як фахівці переконалися в чистоті нафти.

«Це стало можливим, зокрема, після того, як фахівці угорської компанії MOL провели додаткові дослідження нафти, яка знаходиться в трубопроводі, і підтвердили готовність її приймати», - сказано в повідомленні.

Відомо, що транзит був відновлений в суботу, 11 травня, о 14:35.