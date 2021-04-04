Україна висловила ультиматум через одіозну терористку

Українська сторона готова покинути переговорний процес в тому випадку, якщо там «засвітиться» колаборантка

Україна буде домагатися виключення з переговорів ТКГ колаборантки і пособниці терористів «Л/ДНР» Майї Пирогової. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив перший президент, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Так, Кравчук звернувся до модератора ОБСЄ Хайді Грау з вимогою виключити «громадську експертку» від ОРДО Майю Пирогову з переговорів по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

За його словами, Україна готова покинути переговорний процес в тому випадку, якщо там «засвітиться» колаборантка.

«Я звернувся письмово до нашого модератору ОБСЄ пані Хайді Грау з проханням, що така людина не може брати участь в переговорах і мати окреме вікно для переговорів ... Українська делегація вже продемонструвала свою позицію: як тільки ця персона з'явиться на переговорах, ми не будемо навіть пояснювати чому, але ми залишаємо переговори на період, поки Хайді Грау не доб'ється виключення її з переговорного процесу. Наша делегація залишає переговори, поки це не буде зроблено», – підкреслив Леонід Кравчук в ефірі телеканалу.

Окупаційна влада ОРДЛО вже заявила, що Майя Пирогова нібито захворіла і поки не буде брати участь в переговорному процесі по Донбасу.

Додамо, що за минулу добу бойовики на Донбасі десять разів обстріляли позиції українських військових. Один український боєць підірвався на міні, він загинув.