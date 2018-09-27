Україна виступає за реформування Ради Безпеки ООН, - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко повністю поділяє підхід Генерального секретаря до миротворчої діяльності ООН

Під час виступу на загальних дебатах 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Президент Петро Порошенко наголосив на важливості реформування Ради Безпеки Організації, що стане важливим внеском у триваючі в ООН широкомасштабні зміни.

Глава держави зазначив, що у цьому контексті «ми підтримуємо започаткування міжурядових переговорів з метою узгодження тексту відповідного документа та готові конструктивно долучитися до цього процесу».

Президент висловив сподівання, що поточна реформа в області підтримання миру та безпеки, ініційована Генеральним секретарем ООН за підтримки Генеральної Асамблеї, сприятиме підвищенню можливостей та швидкості Організації у питанні реагування на нові загрози для міжнародного миру та безпеки.

«Україна повністю поділяє підхід Генерального секретаря до миротворчої діяльності Організації у рамках концепції «Дії з підтримання миру». Це своєчасна можливість для держав-членів та керівництва ООН вжити заходів, спрямованих на реальні зміни у миротворчій діяльності ООН», - сказав Петро Порошенко.

«Наша Організація потужна рівно настільки, наскільки ми їй це дозволяємо. Відтак, наша повна підтримка та міцна політична воля необхідні для того, щоб діяльність ООН відповідала реаліям сучасного мінливого та неспокійного світу», - зазначив Президент.

За його словами, завданням та спільною відповідальністю є збільшення можливості ООН для реалізації нею наших очікувань: «Зробити це завдяки глобальному лідерству, заснованому на спільних цінностях – свободі, верховенстві права та терпимості».