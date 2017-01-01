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    Україна вийде з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія - нардеп

    Україна відреагувала на заяву Ягланда про можливе повернення РФ у ПАРЄ
    Якщо Росія повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання резолюцій, то українській делегації більше нема чого робити в ПАРЄ. Про це заявив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість
    • Вчора, 10:37
    • Розсилка
    Парламентська асамблея Ради Європи
    Парламентська асамблея Ради Європи

    Україна відреагувала на заяву Ягланда про можливе повернення РФ у ПАРЄ

    Якщо Росія повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання резолюцій, то українській делегації більше нема чого робити в ПАРЄ. Про це заявив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ.

    «Якщо це відбудеться, то на мою думку, українській делегації там більше нема чого робити, бо з того моменту всі резолюції Асамблеї втратять сенс внаслідок самознищення», - написав він.

    Проте Арє’в сумнівається, що ПАРЄ «купиться на маніпуляції Ягланда, який давно прагне знизити вплив парламентарів в Раді Європи шляхом дискредитації її представницького органа».

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    «І тут Росія є дуже зручним інструментом. Проте наразі ці відвертості можуть обернутися проти самого генсека Ради Європи, адже на такі вояжі і перемовини, про які йдеться в статті FT, йому не давали мандат ні в Парламентській асамблеї, ані в Комітеті міністрів», - зазначив нардеп.

    Нагадаємо, генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що у Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

    За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

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    Росія ПАРЄ Турбйорн Ягланд Україна
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