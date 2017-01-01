Україна вийде з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія - нардеп

Україна відреагувала на заяву Ягланда про можливе повернення РФ у ПАРЄ

Якщо Росія повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання резолюцій, то українській делегації більше нема чого робити в ПАРЄ. Про це заявив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість



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Парламентська асамблея Ради Європи

Україна відреагувала на заяву Ягланда про можливе повернення РФ у ПАРЄ

Якщо Росія повернеться в Парламентську асамблею Ради Європи без виконання резолюцій, то українській делегації більше нема чого робити в ПАРЄ. Про це заявив народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook, коментуючи заяву генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про можливість скасування санкцій проти РФ.

«Якщо це відбудеться, то на мою думку, українській делегації там більше нема чого робити, бо з того моменту всі резолюції Асамблеї втратять сенс внаслідок самознищення», - написав він.

Проте Арє’в сумнівається, що ПАРЄ «купиться на маніпуляції Ягланда, який давно прагне знизити вплив парламентарів в Раді Європи шляхом дискредитації її представницького органа».

«І тут Росія є дуже зручним інструментом. Проте наразі ці відвертості можуть обернутися проти самого генсека Ради Європи, адже на такі вояжі і перемовини, про які йдеться в статті FT, йому не давали мандат ні в Парламентській асамблеї, ані в Комітеті міністрів», - зазначив нардеп.

Нагадаємо, генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що у Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.