Україна влаштує фуршет за 2 млн грн для міжнародних організацій у Женеві (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб-квартира Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яке є одним із спеціалізованих агентств ООН.

Загальний бюджет витрат на десятиденні заходи з організації співробітництва у сфері інтелектуальної власності становить 6 млн грн

Державна організація «Національний офіс інтелектуальної власності» за результатами тендера 13 серпня уклав договір з київською ТОВ «Ант Хілл» на організацію заходів щодо співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями у сфері інтелектуальної власності під час проведення 59 серії засідань Генеральної Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ).

Загальний кошторис витрат становить 5,98 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Усі заходи відбуватимуться в Женеві (Швейцарія) з 30 вересня до 9 жовтня 2019 року. Українська сторона запропонує учасникам, яких очікується 600 осіб, шість стартапів виробників з України, які розмістять на брендованих виставкових тумбах.

Також буде продемонстровано два відеоролики, один з яких триватиме 3 хвилини, інший – 1 хвилину.

Найбільше грошей Україна витратить на організацію фуршету – 1,2 млн грн. Окремо 599,5 тис. грн спрямують на закупівлю та доставку продуктів до місця проведення заходу. Переможець тендера повинен розробити та надати для погодження із замовником щонайменше три варіанти меню. Меню має включати вегетаріанські, кошерні та мусульманські страви.

Також варто надати пропозицію щодо прикрашення столів та одягу офіціантів елементами українського декору (скатертини, хустки тощо).

(для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення)

Крім цього, у заході Генеральної Асамблеї ВОІВ запланований виступ музичного колективу у складі 25-30 осіб з обов’язковою наявністю українських народних інструментів (духова група, група бандур, цимбал, кобз і струнна група). Передбачається виконання творів українських та зарубіжних композиторів в сучасній інтерпретації. Для складу колективу обов’язкова наявність народних класичних костюмів. Усе це дійство (разом із перельотами виконавців) коштуватиме близько 1 млн грн.

Єдиним конкурентом, якого замовник допустив до участі в тендері, було столичне ТОВ «Інквей», пропозиція якого була вищою від переможця на 1517 грн.

За інформацією бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Ант Хілл» створено у червні 2006 року і спеціалізується на організації відпочинку та розваг. Засновниками і власниками виступають двоє киян Євгеній Миронюк і Олексій Куліков.