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    Україна встановила дипломатичні відносини з Гренадою

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    Україна встановила дипломатичні відносини з Гренадою

    Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог

    Україна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України на сторінці у Facebook.

    «Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Гренадою», – сказано у повідомленні.

    Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

    Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що розраховують на покращення стосунків між Україною та Угорщиною після зустрічі Пристайка і Сійярто. 

    міністр Україна Facebook
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