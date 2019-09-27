Україна встановила дипломатичні відносини з Гренадою
Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимогУкраїна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України на сторінці у Facebook.
«Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Гренадою», – сказано у повідомленні.
Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.
Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що розраховують на покращення стосунків між Україною та Угорщиною після зустрічі Пристайка і Сійярто.