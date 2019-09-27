Україна встановила дипломатичні відносини з Гренадою



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Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог

Україна домовилась про встановлення дипломатичних відносин з карибською острівною країною Гренада.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України на сторінці у Facebook.

«Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та міністр закордонних справ Гренади Пітер Чарльз Девід підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Гренадою», – сказано у повідомленні.

Дві держави також домовилися про підписання найближчим часом угоди про взаємне скасування візових вимог.

Нагадаємо, раніше у МЗС заявили, що розраховують на покращення стосунків між Україною та Угорщиною після зустрічі Пристайка і Сійярто.