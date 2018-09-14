Україна вже переграла Росію - Порошенко



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Порошенко на 15-й щорічній конференції YES

Президент заявив, що найкращий спосіб захистити вільний світ – захистити Україну

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна вже переграла Росію.

Про це він сказав у виступі на 15-й щорічній конференції YES у Києві.

«Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія», - зазначив Порошенко, говориться на сторінці президента у Twitter.

Президент заявив, що найкращий спосіб захистити вільний світ – захистити Україну. «Хрестовий похід Москви проти демократії та свободи набув характеру світової гібридної війни. З нашими західними партнерами виробляємо механізми протидії стороннім втручанням у виборчий процес», - сказав він.

«Як президент я гарантую вільні, чесні й демократичні вибори глави держави, парламенту, органів місцевого самоврядування. Процес волевиявлення має ще раз зарекомендувати Україну як лідера в дотриманні стандартів демократії на пострадянському просторі», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що 14 вересня буде підписано документ про надання Україні від ЄС макрофінансової допомоги у сумі 1 млрд євро.