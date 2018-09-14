Порошенко прокоментував виділення Україні 1 млрд євро від ЄС



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Президент виступив на 15-й щорічній конференції YES

14 вересня буде підписано документ про надання Україні від ЄС макрофінансової допомоги у сумі 1 млрд євро.

Про це у виступі на 15-й щорічній конференції YES у Києві заявив президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні у рамках YES ми підпишемо документ про надання Україні від ЄС макрофінансової допомоги у сумі 1 млрд євро, про яку ми домовилися під час Саміту східного партнерства. Вдячний за таку підтримку України», - заявив Порошенко, говориться на сторінці президента у Twitter.

Він зазначив, що великі іноземні інвестори вірять в Україну, «створюють робочі місця попри те, що війна з РФ все ще триває». «За підсумками першого півріччя капітальні інвестиції зросли на 26,5%», - підкреслив президент.

«На 3,6% зріс ВВП у другому кварталі, скорочений дефіцит Держбюджету, і це під час війни. Співвідношення державного боргу до ВВП у 2016 році було більш як 86 %, зараз – 63 %. Стабільно і ефективно функціонує банківська система», - повідомив Порошенко.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісар з питань євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс відвідає Україну для підписання програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.