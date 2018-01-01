Україна залучить іноземців до стягнення штрафу з «Газпрому»

Мін'юст хоче арештувати активи «Газпрому» за кордоном

Міністерство юстиції України готує тендер для залучення іноземних радників, які займатимуться питанням стягнення штрафу з «Газпрому», накладеного Антимонопольним комітетом України Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник міністра юстиції України Сергій Шкляр. «Ведеться робота в цьому напрямку, зараз, наскільки мені



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Мін'юст хоче арештувати активи «Газпрому» за кордоном

Міністерство юстиції України готує тендер для залучення іноземних радників, які займатимуться питанням стягнення штрафу з «Газпрому», накладеного Антимонопольним комітетом України

Про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник міністра юстиції України Сергій Шкляр.

«Ведеться робота в цьому напрямку, зараз, наскільки мені відомо, готується підготовка тендеру для залучення іноземних радників, які будуть займатися цим питанням за кордоном», - заявив він, відповідаючи на запитання, які дії збирається вжити Мін'юст цьогоріч для арештів активів «Газпрому» за кордоном.

Як повідомлялося, російський «Газпром» відмовився виплачувати штраф на суму 172 млн грн, накладений Антимонопольним комітетом, тож стягнення коштів наразі відбувається у примусовому порядку.

Нагадаємо, у лютому 2016 року АМКУ ухвалив рішення накласти на російський «Газпром» штраф у сумі 85,9 млрд грн через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

«Газпром» пройшов всі судові інстанції, однак суди залишили без розгляду скарги компанії.

Згодом АМКУ нарахував 100% пені на 85,9 млрд грн штрафу ПАТ «Газпром» у сумі 85,966 млрд грн.

У грудні 2016 року Господарський суд Києва задовольнив позов АМКУ щодо примусового стягнення штрафу і пені з «Газпрому» у сумі 172 млрд грн.

«Газпром» оскаржив це рішення у Київському апеляційному господарському суді, однак 22 лютого суд апеляційної інстанції відхилив скаргу російської компанії, а пізніше таке саме рішення ухвалив Вищий господарський суд України.