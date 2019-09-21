Україна засудила вето Росії на резолюцію щодо сирійського Ідлібу



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Росія і Китай на засідання Ради безпеки ООН заблокували резолюцію щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб

У МЗС підкреслили, що РФ продовжує нехтувати принципами міжнародного гуманітарного права і порушувати їх

Україна рішуче засуджує вето Росії на резолюцію Ради Безпеки ООН щодо перемир'я в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Вчора ми знову побачили приклад торпедування зусиль світового співтовариства полегшити становище цивільного населення в Сирії, зокрема у провінції Ідліб, яка піддається невибірковому бомбардуванню з боку військових угруповань, підконтрольних РФ і режиму Б. Асада», - заявили в українському МЗС.

У відомстві підкреслили, що РФ продовжує нехтувати принципами міжнародного гуманітарного права і порушувати їх.

У МЗС зазначили, що це вже 13 випадок, коли РФ накладає вето в Радбезі ООН при прийнятті рішень щодо Сирії, «продовжуючи демонструвати свою позицію щодо вирішення всіх питань виключно силовим шляхом».

Нагадаємо, Росія і Китай на засідання Ради безпеки ООН заблокували резолюцію щодо врегулювання ситуації в сирійській провінції Ідліб. Також Радбез ООН прийняв резолюцію по Ідлібу, яка була запропонована Росією і Китаєм.