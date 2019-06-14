Україна збільшила товарообіг з ЄС



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За даними ДФС, у січні-травні 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС становив 18 млрд 760 млн дол., що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року

За рік Україна збільшила товарообіг з ЄС на 8%. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.

Так, у січні-травні 2019 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС становив 18 млрд 760 млн дол., що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС зріс на 7% - до 8 млрд 762 млн дол., імпорт - на 9%, до 9 млрд 998 млн дол.

Від'ємне сальдо за рік збільшилося і становить 1 млрд 236 млн дол., проти 1 млрд 22 млн дол. у 2018 році.

Як повідомлялось, Україна послідовно нарощує експорт продуктів у ЄС, особливо агропромислового комплексу. Так, за минулий рік Україна поставила європейцям аграрних та харчових продуктів на 6,3 млрд дол. А частка країн ЄС у загальній структурі експорту сільськогосподарської продукції становила 33,5%.

Європа дала «зелене світло» українським експортерам ще три роки тому. Тоді вступила у дію Угода про асоціацію між Україною та ЄС в частині вільної зони торгівлі. Фактично, відбулася переорієнтація України з ринку Росії на європейський ринок.

А нещодавно Україна і ЄС провели переговори про внесення змін до Угоди про асоціацію в частині збільшення тарифної квоти на імпорт українського м'яса птиці (курки) на європейський ринок.

Сьогодні поставляти курятину в ЄС дозволено лише двом українським виробникам: холдингу «Миронівський хлібопродукт» (ТМ Наша Ряба) та холдингу «Пан Курчак».