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    Україна запропонувала Молдові імпорт газу з Євросоюзу

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    <p>Молдова може розраховувати на стабільні поставки європейського газу через територію України</p> - Україна запропонувала Молдові імпорт газу з Євросоюзу

    Молдова може розраховувати на стабільні поставки європейського газу через територію України

    Завдяки українській ГТС Молдова зможе самостійно імпортувати газ з Європи в разі потреби

    Україна запропонувала Молдові скористатися можливостями ГТС, щоб мінімізувати ризики можливого переривання транзиту газу з РФ після 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба компанії «Укртрансгаз» в п'ятницю, 14 червня.

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    «Укртрансгаз» направив пропозицію Молдові у зв'язку з затримкою будівництва інтерконнектора Румунія-Молдова, що ставить молдавську сторону в залежність від чергових переговорів з «Газпромом». Використання можливостей української газотранспортної системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з можливим перериванням транзиту природного газу з РФ, і гарантувати безпеку поставок газу молдавським споживачам», - йдеться в повідомленні.

    В «Укртрансгазі» зазначили, що завдяки ГТС Молдова зможе самостійно імпортувати газ з ЄС в разі потреби.

    Крім того, «Укртрансгаз» запропонував молдовській стороні створити власний страховий запас газу в українських підземних сховищах, щоб забезпечити безперебійні поставки газу споживачам взимку 2019/2020 років.

    Загальна потужність в точках з'єднань між Молдовою і Україною дозволяє транспортувати до 15 млн кубометрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів в цій країні.

     

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