Україна запропонувала Молдові імпорт газу з Євросоюзу



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Молдова може розраховувати на стабільні поставки європейського газу через територію України

Завдяки українській ГТС Молдова зможе самостійно імпортувати газ з Європи в разі потреби

Україна запропонувала Молдові скористатися можливостями ГТС, щоб мінімізувати ризики можливого переривання транзиту газу з РФ після 1 січня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба компанії «Укртрансгаз» в п'ятницю, 14 червня.

«Укртрансгаз» направив пропозицію Молдові у зв'язку з затримкою будівництва інтерконнектора Румунія-Молдова, що ставить молдавську сторону в залежність від чергових переговорів з «Газпромом». Використання можливостей української газотранспортної системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з можливим перериванням транзиту природного газу з РФ, і гарантувати безпеку поставок газу молдавським споживачам», - йдеться в повідомленні.

В «Укртрансгазі» зазначили, що завдяки ГТС Молдова зможе самостійно імпортувати газ з ЄС в разі потреби.

Крім того, «Укртрансгаз» запропонував молдовській стороні створити власний страховий запас газу в українських підземних сховищах, щоб забезпечити безперебійні поставки газу споживачам взимку 2019/2020 років.

Загальна потужність в точках з'єднань між Молдовою і Україною дозволяє транспортувати до 15 млн кубометрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів в цій країні.