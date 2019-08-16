Україна зменшує закупівлі російського коксу



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Виробники російського коксу шукають інші ринки на заміну українському

Один із ключових російських виробників коксу ПАО «Кокс», яке входить до структури Промислово-металургійний холдинг, за результатами 2018 року зафіксувало зменшення виручки від постачань продукції на ринок України – із 4 млрд. рублів до 460 млн. рублів. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Інша структура цього холдингу – ЦОФ «Березовская» – припинила постачання коксівного вугілля для Дніпровського металургійного заводу. Загалом же протягом січня-червня 2019 це підприємство зменшило експорт коксівного вугілля до України на 35,7% до 193,6 тисяч тон.

Підприємство «Алтай-Кокс» шукає виходи на ринки Індії і Туреччини. Зі свого боку українське підприємство «Арселорміттал Кривий Ріг» скоротило закупівлі коксу до 10% від щомісячних потреб після встановлення в 2017-18 роках коксових батарей. Закупівлі для цього підприємства здійснюються із Польщі і РФ.

Загалом же за січень-травень 2019 року за даними Євразійської економічної комісії РФ експортувала в Україну 366,4 тисяч тон коксу на 103 млн. доларів. Порівняно із подібним періодом 2018 року скоротилися як об’єми постачання так і їх вартість – на 26,5% і на 33,2% відповідно.

На фоні введення обмежень на експорт і транзит вугілля РФ в червні 2019 року було зафіксовано зменшення об’ємів закупівлі Україною вугілля всіх марок на 83,5% порівняно із відповідним періодом 2018 року. На думку аналітиків це особливо вдарить по експорту російського коксу і коксівного вугілля до України.