Українці Франції просять надати культурному центру при посольстві ім’я Василя Сліпака

Василь Сліпак жив у Парижі майже двадцять років, а в 2016 долучився до загону українських добровольців та загинув 29 червня на Світлодарській дузі

Представники української громади Франції звернулися до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням надати Культурно-інформаційному центрові при посольстві України у Франції ім’я Героя України, соліста паризької опери Василя Сліпака. [READ_MORE] «Василь жив у Парижі майже двадцять років, виступав на сценах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Василь Сліпак – соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій на сході України

Василь Сліпак жив у Парижі майже двадцять років, а в 2016 долучився до загону українських добровольців та загинув 29 червня на Світлодарській дузі

Представники української громади Франції звернулися до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з проханням надати Культурно-інформаційному центрові при посольстві України у Франції ім’я Героя України, соліста паризької опери Василя Сліпака.

«Василь жив у Парижі майже двадцять років, виступав на сценах багатьох славетних театрів світу. Він не раз виступав і в Культурному центрі посольства. Зокрема, згуртував, від початку війни, своїх колег-музикантів у так звану «Музичну сотню», задля збору коштів на підтримку захисників України. Яскрава кар’єра та професійні перспективи не були для Василя найпершим пріоритетом. На першому плані для нього була доля Батьківщини, боротьба за її незалежність і суверенітет. У 2016 він долучився до загону добровольців та загинув 29 червня на Світлодарській дузі», - йдеться у повідомленні.

Василь Сліпак став першим в історії України добровольцем, якого посмертно нагороджено Золотою Зіркою Героя.

Український Культурно-інформаційний центр у Парижі грає визначну роль в інформуванні французів про події в Україні та в роз’ясненні української позиції стосовно актуальних проблем сучасності. В Центрі відбуваються фотографічні та мистецькі виставки, присвячені, зокрема, й війні на Донбасі, окупації частини українських територій, організовуються конференції, що роз’яснюють політику декомунізації, яка здійснюється в Україні, проходять зустрічі з українськими та французькими письменниками, митцями, активістами кримськотатарського руху, адвокатами політв’язнів Кремля, правозахисниками, політиками тощо.

«Під час гібридної війни, коли Росія відкрила вже другий культурний центр, у самому центрі Парижа, а також поставила до дії франкомовну версію телеканалу RT, значення своєрідного форпосту української комунікації, яким став Культурно-інформаційний центр, важко переоцінити.

Ми знаємо, що у контексті створення такої державної структури як Український інститут, в колах українських політиків обговорюється перспектива ліквідації Паризького Культурного центру, замість якого планується відкрити філію згаданого Інституту. Цілком підтримуючи ідею заснування Українського інституту, разом з тим, хотіли б звернути увагу, що припинення діяльності Культурного центру в Парижі було б неймовірно шкідливим і спричинило б вакуум на період становлення нової структури у просуванні української культури за кордоном та відстоюванні українських інтересів в умовах гібридної війни.

Просимо Вас, шановний пане міністре, не погоджуватися на ліквідацію Українського культурного центру в Парижі, а навпаки — максимально підтримати цю важливу інституцію та присвоїти їй ім’я Героя України Василя Сліпака. Вважаємо, що у той час, коли Росія невпинно збільшує свою присутність у такій впливовій європейській країні, як Франція, раптово зупинити налагоджену систему української комунікації було б неприпустимо», - написали представники української громади Франції.