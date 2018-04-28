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    Українці поприбирались на могилах воїнів УНР у Варшаві

    Представники української громади польської столиці влаштували на православному цвинтарі суботник
    Представники української громади польської столиці, члени та прихильники громадської ініціативи за доглядом могил воїнів УНР провели у Варшаві на православному цвинтарі суботник. Серед тих, хто допомагав упорядковувати територію, був і кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко, який перебуває в Польщі
    • Вчора, 20:56
    • Розсилка
    Українці на суботнику у Варшаві
    Фото: polradio.pl / Володимир Прядко
    Українці на суботнику у Варшаві

    Представники української громади польської столиці влаштували на православному цвинтарі суботник

    Представники української громади польської столиці, члени та прихильники громадської ініціативи за доглядом могил воїнів УНР провели у Варшаві на православному цвинтарі суботник.

    Серед тих, хто допомагав упорядковувати територію, був і кобзар, бандурист і лірник, лідер гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко, який перебуває в Польщі у зв’язку з участю у фестивалі «Усі мазурки світу».

    «Ми зараз знаходимося у районі, де поховані вояки армії Української Народної Республіки, а також ті, хто діяв в уряді. Петро Холодний, – він міністр освіти, видатний український художник, на жаль, малознаний. Тут і Марко Безручко, про якого ми згадували, Змієнко, Сальський. Тут поховані справжні сини України», – сказав Компаніченко.

    Представники української громади Варшави, взявши з собою рукавички, невеликі мішки, ножики, сапки або граблі, поприбирали та повиривали бур’яни.

    На Вольському кладовищі у Варшаві спочивають герої війни проти більшовиків 1918–1921 років, зокрема: генерал-хорунжий Армії УНР Марко Безручко і генерал-хорунжий Всеволод Змієнко, а також інші козаки і старшини часів УНР.

    Джерело: Польське радіо

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