Українці вже підписали 5 мільйонів декларацій з сімейними лікарями - Супрун

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Найактивнішими є мешканці Вінницької області

Менш як за два місяці від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» українці вже підписали п'ять мільйонів декларацій із сімейними лікарями. Про це у Twitter повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Не пройшло й два місяці від початку кампанії «Лікар для кожної сім’ї» і вже маємо 5 мільйонів декларацій. Кампанія не збавляє обертів - українці з усіх регіонів обирають своїх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Дякую всім, хто активно включається у зміни», - написала Супрун.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня число українців, які підписали декларації з лікарями, становило близько 4,5 млн людей. Найактивнішими є мешканці Вінницької (декларації підписали уже 20% мешканців області), Харківської (16%), Полтавської (15,5%) областей. Додамо, що програма «Лікар для кожної сім`ї» запрацювала з початку квітня 2018 року.