Декларації з лікарями підписали вже майже 4,5 мільйона людей

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Серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди віком 40 — 64 років

Майже 4,5 мільйона людей підписали декларації з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями у межах національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї».

Про це повідомляє прес-служба МОЗ станом на 17 травня.

«Найактивнішими були жителі Вінничини — тут свого лікаря обрали уже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській — 15,5%, у Чернівецькій — 13%, у Житомирській — майже 11%. Цікаво, що Харківська область є лідером з підписання декларацій і в абсолютних числах — понад 478 000 декларацій», — йдеться в повідомленні.





В МОЗ зазначають, що серед тих, хто уже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди віком 40 — 64 років — саме вони підписали третину усіх укладених на сьогодні декларацій.

Батьки активно активно декларували вибір лікаря для дитини, частка підписаних декларацій — 23% (0-5 років — 8%, 6-17 років — 15%).

Наступні за активністю вікові групи — це люди 18-39 років та 65+ років (по 22%).

Наразі в електронній системі охорони здоров’я зареєтровано 20,5 тисячі лікарів. 72,6% пацієнтів, які вже обрали свого лікаря, підписали декларації з сімейними лікарями, 15,1% — з терапевтами, 12,3% — з педіатрами.

У МОЗ нагадують, що лікар не може вносити дані в електронну систему без відома пацієнта, а медзаклади — змушувати людей підписувати декларації з дільничними лікарями.

«Право вільно вибору лікаря є основоположним у кампанії «Лікар для кожної сім’ї» — воно закріплене у «Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу, затвердженому наказом МОЗ № 503 від 19.03.2018 року», — наголошують у відомстві.