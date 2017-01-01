Українцям варто обирати президентом не ставленика кланів, а представника народу – Тимошенко

Тимошенко вважає, що в Україні досі були президенти від кланів і кожне президентство закінчувалось розчаруванням

Українці мають об’єднатися навколо стратегічного плану розвитку країни та обрати на майбутніх виборах президента від народу.

Про це заявила лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час ток-шоу «Український формат» на телеканалі «NewsOne».

«Змінюються обличчя, прізвища, але сутність не змінюється. І тому наше ключове завдання на наступних президентських виборах – розпізнати, кого нам знову нав’язуватимуть. Нам можуть сказати голосувати «проти всіх» і під це проведуть потрібну людину, або запропонують нове обличчя від того чи іншого клану», – пояснила вона.

Політик вважає, що в Україні досі «були президенти від родин та кланів і кожне президентство закінчувалось розчаруванням, бо жодного разу не було глави держави від людей, якого би реально обрали українці – без технологій і без маніпуляцій».

Окрім того, голова партії звернула увагу, що дві революції не дали нам до кінця зламати корупційну кланову систему, але вона послаблена і її потрібно знищити.

«Адже та спайка політиків і кримінального тіньового бізнесу, яка нині при владі, дореформувалась до того, що Україна є першою у світі за рівнем тіньової економіки», – обурилася лідер «Батьківщини».

Також, на переконання Юлії Тимошенко, «коли влада своїми реформами вбила заробітну плату та пенсії українців, то в Україні припинила працювати економіка».

За її словами, чинна влада вже не має жодної підтримки в країні і тому нам потрібно на майбутнє гуртуватися не навколо тих речей, які нас роз’єднують, а навколо правильного стратегічного плану розвитку країни.

Лідер «Батьківщини» вважає, що народ України має об’єднатися навколо таких цінностей, як справедливість, забезпечення нормального людського життя.

При цьому, за її словами, реформи мають бути справедливими, а не такими, які сьогодні проводить влада.

«Єдиний інвестор у державі – це народ України, який піднімає економіку тим, що купує хліб, їжу, одяг, все, що виробляє українська промисловість. І якщо люди будуть бідні і не будуть здатні нічого собі купити, то на економіці можна ставити хрест», – пояснила політик.

Тому люди мають стати головними інвесторами нашої держави, переконана Юлія Тимошенко.