Найкращому скороходу ХХ століття, українцю Голубничому – 85 (фото)

Прізвище Володимира Степановича занесено до Книги рекордів Гіннеса

У середу, 2 червня, дворазовому Олімпійському чемпіону зі спортивної ходьби, чемпіону Європи, багаторазовому чемпіону СРСР, рекордсмену світу Володимиру Голубничому виповнилося 85 років.

Він народився 2 червня 1936 року в Сумах. Один із найкращих майстрів спортивної ходьби в історії легкої атлетики. Заслужений майстер спорту. Олімпійський чемпіон 1960 і 1968 років, чемпіон Європи 1974 року, срібний призер Олімпійських ігор 1972 року, бронзовий – 1964-го, на чемпіонатах Європи здобув срібну (1966) та бронзову (1962) медалі.

Встановив найвищі світові результати в 1955 і 1958 роках. Прізвище Володимира Степановича занесено до Книги рекордів Гіннеса, пише сайт Сумської міської ради.

У 2012 році обраний Членом Зали Слави Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Це найвища відзнака досягнень легкоатлета, вінець спортивної кар’єри, що віншує його перемоги й рекорди.

А починалося все з вболівання за свого товариша, який займався спортивною ходьбою. На міських легкоатлетичних змаганнях той умовив Володю вийти на дистанцію разом із ним. І вони фінішували з однаковим результатом. На новачка звернули увагу, але пройшли роки, перш ніж ім’я Володимира Голубничого стане відомим.

Шістнадцятирічним юнаком Володимир Степанович став учнем слюсаря, а згодом –слюсарем ремонтно-механічного цеху заводу ім. М.В. Фрунзе.

У 17 років він виграв чемпіонат України серед дорослих у ходьбі на 10 кілометрів, залишивши позаду багатьох іменитих. Далі встановив кілька рекордів України на різних дистанціях. А через два роки на змаганнях у Києві стає світовим рекордсменом у ходьбі на 20 кілометрів. Тоді, в 1955 році, результат Голубничого – півтори години, вважався надзвичайно високим. Тим більше, що показав його дев’ятнадцятирічний спортсмен. А мине двадцять один рік – і в Києві на чемпіонаті України, при відборі команди учасників Олімпійських ігор у Монреалі, Голубничий покаже феноменальний результат: 1 година 23 хвилини 55 секунд. І знов уболівальники в захопленні, адже володареві цього досягнення через місяць виповниться 40 років.

Небагато в історії спорту атлетів, хто майже чверть століття залишався у великому спорті. І не тільки брав участь у найвідповідальніших змаганнях, а і здобував гучні перемоги.

Протягом свого спортивного життя Володимир Голубничий пройшов тисячі й тисячі кілометрів. Вони становлять довжину, що вдвічі перевищує земний екватор.

Школу Голубничого пройшли сотні юнаків і дівчат, чимало з яких стали відомими. Серед них майстри спорту міжнародного класу Раїса Синявина й Тетяна Кривохижа – володарі Кубку СРСР зі спортивної ходьби, Анатолій Козлов – неодноразовий чемпіон України, багато інших його вихованців, які ставали переможцями і призерами спортивних змагань.

У 1995 році Володимиру Голубничому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми». Нині він на заслуженому відпочинку.