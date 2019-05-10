Українець намагався вивезти в Румунію 11 тис. пачок цигарок



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Незаконний вантаж був захований в подвійному днищі автомобіля

Українець спробував провезти через кордон більше 11 тисяч пачок тютюнових виробів.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської митниці у Facebook.

Інцидент стався на митному посту «Неветленфолу», де українець на вантажному автомобілі намагався вивезти до Румунії пачки сигарет.

Відповідно до супровідних документів, вантажівка перевозила пиломатеріали.

Під час перевірки митники виявили 11200 пачок сигарет торгової марки Compliment, у яких були відсутні акцизні марки.

Незаконний вантаж був захований в подвійному днищі автомобіля.

У ДФС підкреслили, що подібне порушення тягне за собою штраф у розмірі 100% вартості товарів, які намагалися провезти та їх подальшу конфіскацію.