Українець віз за кордон 12 кг ртуті у грілці



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СБУ блокувала контрабанду дванадцяти кілограмів ртуті Фото: СБУ

Чоловік планував продати «товар» за дванадцять тисяч доларів США

Співробітники Служби безпеки блокували в Херсонській області контрабанду сильнодіючої отруйної речовини (ртуть), яку намагалися вивезти з території України в одну з сусідніх країн. Про це в середу, 13 лютого, інформує прес-служба СБУ.

Встановлено, що місцевий житель намагався незаконно переправити через державний кордон 12 кілограмів ртуті.

«За кордоном ділок планував продати «товар» за дванадцять тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника в пункті пропуску Кучурган Південної митниці під час спроби протиправного переміщення ртуті, яку він заховав у гумовій грілці.

Чоловікові оголошено про підозру. Тривають слідчі дії.