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    Українець віз за кордон 12 кг ртуті у грілці

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    <p>СБУ блокувала контрабанду дванадцяти кілограмів ртуті</p> - Українець віз за кордон 12 кг ртуті у грілці

    СБУ блокувала контрабанду дванадцяти кілограмів ртуті

    Фото: СБУ

    Чоловік планував продати «товар» за дванадцять тисяч доларів США

    Співробітники Служби безпеки блокували в Херсонській області контрабанду сильнодіючої отруйної речовини (ртуть), яку намагалися вивезти з території України в одну з сусідніх країн. Про це в середу, 13 лютого, інформує прес-служба СБУ. 

    Встановлено, що місцевий житель намагався незаконно переправити через державний кордон 12 кілограмів ртуті. 

    «За кордоном ділок планував продати «товар» за дванадцять тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні. 

    Правоохоронці затримали зловмисника в пункті пропуску Кучурган Південної митниці під час спроби протиправного переміщення ртуті, яку він заховав у гумовій грілці. 

    Чоловікові оголошено про підозру. Тривають слідчі дії.

     

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