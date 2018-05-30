«Україні надію в НАТО!» Прес-конференція

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Яке домашнє завдання стоїть перед Україною напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні

У середу, 30 травня, об 11:00, в прес-центрі «Главкому» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему «Україні надію в НАТО!».

Запрошені гості: Микола Бєлєсков, заступник виконавчого директора Інституту світової політики, який проаналізує підсумкову весняну декларацію Парламентської асамблеї НАТО щодо питання відновлення надії для України та Грузії вступу до Північноатлантичного Альянсу, який практичний вимір гасла «повернути надію для України в НАТО», чим позиція по Україні відрізняється від позиції щодо плану реформ з підготовки вступу до НАТО Боснії та Герцоговини, яке домашнє завдання стоїть перед Україною напередодні саміту НАТО, який відбудеться в липні.

Дивіться трансляцію прес-конференції: