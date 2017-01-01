Українки в Індії потрапили в ДТП, одна загинула
- Сьогодні, 10:29
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Машина, в якій були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу
Унаслідок автокатастрофи в індійському місті Матхура загинули двоє людей, зокрема й українка
Трагедія сталася на автостраді Ямуна, повідомляє Deccan Chronicle.
Машина, в якій, зокрема, були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу. Водій втратив контроль і автомобіль перекинувся. Він загинув на місці, а дорогою до лікарні – й одна українка. Ще двох людей госпіталізували.