Українки в Індії потрапили в ДТП, одна загинула

Машина, в якій були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу

Унаслідок автокатастрофи в індійському місті Матхура загинули двоє людей, зокрема й українка Трагедія сталася на автостраді Ямуна, повідомляє Deccan Chronicle. Машина, в якій, зокрема, були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу. Водій втратив контроль і автомобіль перекинувся. Він загинув на місці, а дорогою