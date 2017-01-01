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    Українки в Індії потрапили в ДТП, одна загинула

    Машина, в якій були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу
    Унаслідок автокатастрофи в індійському місті Матхура загинули двоє людей, зокрема й українка Трагедія сталася на автостраді Ямуна, повідомляє Deccan Chronicle. Машина, в якій, зокрема, були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу. Водій втратив контроль і автомобіль перекинувся. Він загинув на місці, а дорогою
    • Сьогодні, 10:29
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    Машина, в якій були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу

    Унаслідок автокатастрофи в індійському місті Матхура загинули двоє людей, зокрема й українка

    Трагедія сталася на автостраді Ямуна, повідомляє Deccan Chronicle.

    Машина, в якій, зокрема, були дві українки, поверталася до Делі після відвідання Тадж Махалу. Водій втратив контроль і автомобіль перекинувся. Він загинув на місці, а дорогою до лікарні – й одна українка. Ще двох людей госпіталізували.

     

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