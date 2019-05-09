Українська армія готова протистояти Росії перед парламентськими виборами, - Кривонос



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос

На думку заступника секретаря РНБО, проблема в тому, що не лише ЗСУ будуть об’єктом атаки з боку РФ, як і інформаційних атак

Українська армія готова протистояти російським втручанням напередодні парламентських виборів у нашій державі. Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

«Українська армія готова протистояти (російським втручанням у кіберпросторі та загостренню на Сході, – ред.), досвід вона має великий, вона має достатньо високий рівень і професіоналізму, і патріотизму. Вона в спромозі надати відсіч намаганням Росії розхитувати ситуацію всередині держави», - сказав Кривонос, відповідаючи на питання журналіста щодо готовності до ймовірної російської агресії перед парламентськими виборами.

На думку заступника секретаря РНБО, проблема в тому, що не лише ЗС будуть об’єктом атаки з боку РФ, як і інформаційних атак.

«Також ми розглядаємо можливі питання щодо інформаційного впливу, продовження активної інформаційної операції з боку РФ на населення України. І головне завдання інформаційної операції – це розхитати ситуацію всередині країни руками і мозком самих українців. Це чітко потрібно розуміти кожному українцю. На жаль, в певних моментах загострення певних протиріч йде тільки на користь РФ», - підкреслив він.