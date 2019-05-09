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    Українська армія готова протистояти Росії перед парламентськими виборами, - Кривонос

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    <p>Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос</p> - Українська армія готова протистояти Росії перед парламентськими виборами, - Кривонос

    Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос

    На думку заступника секретаря РНБО, проблема в тому, що не лише ЗСУ будуть об’єктом атаки з боку РФ, як і інформаційних атак

    Українська армія готова протистояти російським втручанням напередодні парламентських виборів у нашій державі. Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос в інтерв’ю виданню «Голос Америки».

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    «Українська армія готова протистояти (російським втручанням у кіберпросторі та загостренню на Сході, – ред.), досвід вона має великий, вона має достатньо високий рівень і професіоналізму, і патріотизму. Вона в спромозі надати відсіч намаганням Росії розхитувати ситуацію всередині держави», - сказав Кривонос, відповідаючи на питання журналіста щодо готовності до ймовірної російської агресії перед парламентськими виборами.

    На думку заступника секретаря РНБО, проблема в тому, що не лише ЗС будуть об’єктом атаки з боку РФ, як і інформаційних атак.

    «Також ми розглядаємо можливі питання щодо інформаційного впливу, продовження активної інформаційної операції з боку РФ на населення України. І головне завдання інформаційної операції – це розхитати ситуацію всередині країни руками і мозком самих українців. Це чітко потрібно розуміти кожному українцю. На жаль, в певних моментах загострення певних протиріч йде тільки на користь РФ», - підкреслив він.

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    Росія ЗСУ РНБО армія
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