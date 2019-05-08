Турчинов зустрівся з Епіфанієм: говорили про капеланів



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Турчинов і Епіфаній заявили про необхідність ухвалення Закону України «Про військове капеланство»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов провів зустріч з Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили важливість капеланського служіння для зміцнення духовних та патріотичних основ українського війська. Окрему увагу сторони приділили необхідності ухвалення Закону України «Про військове капеланство», розгляд якого повинен розпочатися на найближчому пленарному тижні, та обговорили його основні положення.

На думку Секретаря РНБО України та Предстоятеля Помісної Української Православної Церкви, діяльність військових капеланів, які знаходяться поруч з бійцями, має бути унормована на законодавчому рівні, щоб забезпечити їм умови служіння та соціальні гарантії.

За словами Турчинова, Православна Церква України «робить надзвичайно багато для того, щоб підтримати дух наших бійців на передовій».

«Ваша допомога на фронті надзвичайно цінна та необхідна», - сказав Секретар РНБО України, дякуючи Блаженнішому Митрополиту за роботу, яку проводить духовенство Помісної Української Православної Церкви.

Своєю чергою, Його Блаженство наголосив, що «Українська Церква та армія і надалі будуть єдині у протидії агресії проти нашої країни».

Раніше Епіфаній закликав Раду ухвалити закон про військових.

Зазначимо, від Православної церкви України на Сході України задіяні близько 600 капеланів. Вони раз в місяць чи раз на квартал їздять з допомогою чи просто з духовною опікою наших військових. У Збройних силах України офіційно перебувають 155 капеланів, у частинах прикордонній служби – 34, у Національній гвардії – 33 капелани.