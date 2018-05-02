Українська авіакомпанія відкрила прямий рейс до Індії

Виліт з Києва буде здійснюватися о 20:55, з Делі - о 10:00

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» 1 травня 2018 року відкрила прямий регулярний рейс з Києва до Делі (Індія). Про це повідомляє прес-служба МАУ. «У вівторок, 1 травня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший прямий регулярний рейс з Києва до Делі. Таким чином, мережа



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Виліт з Києва буде здійснюватися о 20:55, з Делі - о 10:00

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» 1 травня 2018 року відкрила прямий регулярний рейс з Києва до Делі (Індія).

Про це повідомляє прес-служба МАУ.

«У вівторок, 1 травня, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший прямий регулярний рейс з Києва до Делі. Таким чином, мережа далекомагістральних рейсів МАУ включає п'ять напрямків», - йдеться у повідомленні.

Нові далекомагістральні рейси виконуються тричі на тиждень, з 7 червня інтенсивність польотів зросте до 4 щотижневих рейсів.

Польоти до/з Міжнародного аеропорту Делі (Indira Gandhi International) виконуються на літаках Boeing 767-300 з трьома класами обслуговування - бізнес, преміум економ та економічним. Мінімальна вартість квитка в один бік з Києва до Делі з урахуванням всіх податків та зборів складає від 6890 гривень.

Так, виліт з Києва буде здійснюватися о 20:55, з Делі - о 10:00.