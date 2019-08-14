Українська автокефальна церква офіційно припинила існування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УАПЦ приєдналася до Православної церкви України

Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування. Про це повідомляється в парламентській газеті «Голос України».

Як наголошується, УАПЦ припинила існування, адже приєдналася до релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви - Православної церкви України. Запис припинення релігійної організації внесений в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 29 липня. Термін заяви вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.

У зв'язку з ліквідацією УАПЦ всі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликані.

Слід зазначити, що у Львові 16-18 серпня відбудуться урочистості з нагоди Третього відродження УАПЦ, яке почалося 30 років тому. На святкування прибуде глава Української православної церкви Епіфаній.

Нагадаємо, вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви.

Додамо, що 15 грудня 2018 року в Києві була створена Православна церква України, яка об'єднала автокефальну церкву, а також православні церкви Київського та Московського патріархатів.