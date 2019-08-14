  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська автокефальна церква офіційно припинила існування

    • Розсилка
    Українська автокефальна церква офіційно припинила існування

    УАПЦ приєдналася до Православної церкви України

    Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування. Про це повідомляється в парламентській газеті «Голос України».

    Як наголошується, УАПЦ припинила існування, адже приєдналася до релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви - Православної церкви України. Запис припинення релігійної організації внесений в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань 29 липня. Термін заяви вимог кредиторами - до 3 жовтня поточного року.

    У зв'язку з ліквідацією УАПЦ всі довіреності, видані на її ім'я до 29 липня, відкликані.

    Слід зазначити, що у Львові 16-18 серпня відбудуться урочистості з нагоди Третього відродження УАПЦ, яке почалося 30 років тому. На святкування прибуде глава Української православної церкви Епіфаній.

    Нагадаємо, вселенський патріарх Варфоломій під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі заявив, що Константинополь не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви.

    Додамо, що 15 грудня 2018 року в Києві була створена Православна церква України, яка об'єднала автокефальну церкву, а також православні церкви Київського та Московського патріархатів.

     Читайте також: Визнання українського Томосу. Грузинська церква на роздоріжжі 
    Читайте також
    церква Українська православна церква православна церква УАПЦ Епіфаній реєстр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ